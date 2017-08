Por: Ariana Castellanos

Campeche, Campeche (Rasainforma.com).- El presidente Enrique Peña Nieto entregó el Mega Drenaje Pluvial en Campeche capital el cual dijo es una muestra de los logros del estado.

En su mensaje señaló que esta obra es para evitar la molestia, pérdida de patrimonio, problemas de muchas familias de Campeche, y es que en la ciudad, cada vez que llovía, el agua quedaba anegada durante cuatro o cinco días, algo a lo que ya se habían acostumbrado los habitantes.

Señaló que desde que fue candidato a la presidencia se comprometió a construir esta obraque facilitará que el agua pueda drenar con mayor rapidez y evitar que las calles estén inundadas.

Resaltó que esto no quiere decir que ya no va haber encharcamientos “cuando les digan que alguna obra evitará que haya encharcamientos e inundaciones, les estarán mintiendo; los drenajes tienen una capacidad. Cuando la lluvia que llegamos a tener y que no se prevén, nunca sabes cuánto va a llover, es mayor a la capacidad de los drenajes, inevitablemente hay inundaciones“.

Resaltó que lo importantes en asegurar que los sistemas de drenaje pluviales de las ciudades estén en óptimas condiciones, por ello hay que evitar tirar basura en la calle para que no se tape ya que podría dejar de funcionar.

Añadió que el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas le pidió mejorar el sistema de agua potable, a lo que el mandatario nacional respondió que ya se lleva 88 por ciento de avance, esta obra va a garantizar que la ciudad de Campeche tenga abasto suficiente del vital líquido para los próximos 50 años.

Explicó que en el sur del país llueve el 75 por ciento de lo que llueve en todo México, por lo que es un reto edificar los sistemas hídricos para tener abasto de agua. Resaltó que más de 94 por ciento de la población ya tiene agua potable en sus viviendas.