Por: Blanca Padilla/@blanespaga

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este miércoles, el cabildo de Morelia entregó la condecoración al Mérito Juvenil 2017 a nueve jóvenes morelianos que se han destacado por su trabajo en la investigación académica, el rescate ambiental, los deportes, en la literatura y el trabajo social, así como la integración social para evitar la deserción escolar.

En sesión solemne de cabildo, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, resaltó “el esfuerzo de los jóvenes combinado con un gran talento, la constancia y la preparación que día a día tienen para ser jóvenes exitosos, que se suman para salir adelante.

“No hay fórmula ganadora que no incluya la constancia, el esfuerzo, y la preparación, sin duda ustedes tienen un talento, pero si no lo cultivaran, si no se esforzaran, si no hicieran todos los días un trabajo, difícilmente hoy recibirían un reconocimiento”, añadió en su mensaje el edil.

Martínez Alcázar refirió que el gobierno municipal está interesado en apoyar y respaldar a los jóvenes, ya que éstos “ocupan el impulso de las políticas públicas de gobierno y no solamente el apoyo de sus padres para que tengan más oportunidades”.

El reconocimiento a los jóvenes se entregó a; Arturo García Cerrillo y Diana García Cerrillo en el ámbito académico, a José Daniel Salceda Velasco y José Agustín Aguilar Solórzano en el ámbito artístico-cultural, a Carlos Rodolfo Martínez Cortés en el ámbito profesional, Martín Francisco Zepeda Cansino, en el ámbito social, Rosa Arlene López Baltazar Maldonado y Lincoln Lira Rodríguez en el ámbito deportivo, Ángel Ibarra Jasso en el ámbito de discapacidad e integración, Brayan Edgar Villaseñor Arias en el ámbito de medio ambiente y Viridiana Patiño Castañeda en el ámbito de innovación tecnológica.

También en la sesión solemne fueron entregadas dos Menciones Honoríficas a los jóvenes Lizeth Yaheli Ruíz Pérez en el ámbito deportivo y Axel Mayo Espinoza Carmona en el ámbito de medio ambiente.