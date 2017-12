Por: Josimar Lara/@josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- De entre 18 propuestas recibidas, fueron siete los galardonados, en cinco categorías, con el Premio Estatal al Mérito Deportivo 2017, reconocimiento que fue entregado este jueves por el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo.

En total se repartieron poco más de 300 mil pesos a los ganadores quienes fueron: el atleta Ever Palma Olivares, en la categoría de Deportista, los conjuntos de Voleibol de Aquila, Polo Acuático de Morelia y Baloncesto de Uruapan fueron reconocidos en la categoría de Deportes en Conjunto; la Asociación Michoacana de Patines sobre Ruedas, en el rubro de Asociaciones Civiles u Organismos afines al deporte, la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del estado, en Deportes No Olímpicos; y el Ayuntamiento de Uruapan en la categoría de municipios o comunidades.

Durante la ceremonia de premiación que se realizó en Casa de Gobierno, el mandatario estatal comprometió a que dentro del propuesta para buscar incrementar el monto que se destina para las becas que reciben los deportistas; esto dentro del presupuesto estatal.

Silvano Aureoles mencionó que también se hará un ajuste en los temas presupuestales para las academias deportivas, para que a partir del mes de enero del 2018 comiencen a operar en las regiones de mayor incidencia de consumo de drogas y violencia; además de que a partir del próximo 18 de diciembre se comenzará con la construcción de la cancha de voleibol en Aquila, para el equipo de dicha disciplina deportiva.

A su vez, el marchista Ever Palma Olivares, expresó que el recibir el Premio Estatal al Mérito Deportivo es un reconocimiento a las horas de entrenamiento que lo han llevado a conseguir medalla de plata en la Universidad Mundial 2017 de Taipei, China, y ser representante de México en los Juegos Olímpicos de 2012 y 2016, con lo que busca ser un ejemplo para la sociedad.

“Son muchos años de esfuerzo, pero se han visto los resultados; por lo que a mí me gustaría ser la diferencia, porque como saben hay muchos problemas y cosas en los que los jóvenes no van por buen camino, a mí me gustaría ser esa diferencia”, declaró durante el evento a nombre de los galardonados.

