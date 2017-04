Por: Blanca Padilla/@blanespaga

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En sesión extraordinaria de Cabildo, el regidor del PAN, Benjamín Farfán Reyes, de nueva cuenta solicitó al presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, que le sea entregado el proyecto del Río Chiquito, mismo que fue solicitado desde hace dos meses.

Ante la petición del regidor Farfán Reyes, el edil respondió que será la semana que entra cuando le sea entregada la primera etapa del proyecto del Río Chiquito, ya que justificó que debido a recolección de los datos aún están en tiempo de proporcionar la información.

Asimismo, Martínez Alcázar refirió que el proyecto se conforma de varias etapas, pero sólo se puede entregar la información de la primera de ellas.

“La primera etapa del proyecto es lo que hasta ahora se puede hacer público, ya que es la que ahora se construye una y de las otras no, porque aún no están licitadas y no se pueden hacer públicas”, explicó.

Por ello pidió oportunidad para que se termine de recabar la información, para que pueda ser entregada, ya que, dijo, de esta etapa son aproximadamente 200 planos.

Durante la discusión para la aprobación del Programa Anual de Inversión, el regidor aprovechó la oportunidad para recordarle al edil que desde hace dos meses hizo la solicitud por escrito para que se le entregara una copia del contrato del parque lineal, así como el proyecto ejecutivo, mismos que hasta la fecha no han sido entregados, por ello de nueva cuenta hizo la solicitud.

