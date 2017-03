Por: Juan Carlos Martínez Samaguey/@MrtinezSmaguey

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Darina, la absoluta ganadora del reality Operación Triunfo México, regresa al mercado con nuevo sencillo y con programa de televisión.

La cantante ofreció una entrevista para MiMorelia.com, en la que adelantó detalles a un día del estreno de su más reciente trabajo No Sé, de la autoría de Espinoza Paz.

-Darina, cuéntanos sobre tu nuevo sencillo…

El nuevo sencillo es autoría de Espinoza Paz, mientras estuvo en La Voz México pude escuchar algo de su material, ¡y me encantó el tema! De ahí nació la idea ya que originalmente sólo está a voz y guitarra.



-¿Cómo te sientes de regresar al mercado de la música?

¡Me siento súper feliz!, con nervio y alegría al mismo tiempo, ya que aunque nunca dejé de cantar, estuve dedicándole tiempo a desarrollar diferentes proyectos e involucrándome más en producción musical, ¡me hace falta viajar y reencontrarme con mi público mostrándoles un tema nuevo!

Con la primera parte de su proyecto de música en video para su canal en YouTube, la originaria de Pachuca se lanzó a la par de la evolución de la música en plataformas digitales, en las que comparte su talento:

-Platícanos sobre la respuesta de la gente sobre la primera temporada de vídeos en Darinamusic…

El recibimiento que tuvo mi primer temporada de acústicos fue maravillosa, empezó como un pequeño experimento que después me “obligó” a sacar cada jueves un tema para redes, según me iban pidiendo mis fans. Son temas que he cantado en algún momento de mi carrera, el reto fue publicar la canción como saliera en una sola toma, eso le da un toque extra de emoción.

-¿Habrá más presencia de Darina en redes como YouTube y Facebook Live?

Sin duda Facebook y en general las redes sociales son una herramienta indispensable hoy en día para dar a conocer el trabajo y acercarme de una forma que antes no se podía. Sigo aprendiendo a usar las redes, pero me esfuerzo mucho, tendré algunas dinámicas para poder convivir con mis fans.

-¿Qué proyectos vienen luego de este sencillo?

Junto con el estreno del sencillo No Sé viene una intensa gira de promoción en diferentes medios y diferentes ciudades de México y algunas fuera de México, será demandante, ¡pero quiero visitarlos! Sentirlos cerca y recargarme con su energía, también se estrena el 12 de marzo La Voz Kids, donde tengo la fortuna de trabajar con niños súper talentosos, ¡ya lo verán!

La intérprete de De corazón a corazón reiteró su cariño, afecto y agradecimiento a sus seguidores de años y a los que se han unido a admirar la inigualable voz que la llevó al triunfo en el concurso musical a cargo de Pedro Torres.

-¿Cómo te sientes con el cariño de tu público al pasar de los años?

¡El amor y apoyo de mis fans es maravilloso! Me considero muy afortunada por contar con tanta gente hermosa que camina a mi lado y me hace fuerte, pasan los años y ahora no sólo canto, he representado a México con mucho orgullo en el extranjero, realizo doblaje, dirijo y produzco, sigo en constante aprendizaje y creciendo, pero es tiempo de compartir nuevo material y estar en los escenarios para regresar ese cariño q me dan.

Por último, la cantante invitó a conocer su más reciente trabajo, que saldrá a la venta en diversas plataformas digitales este viernes, “¡¡¡Viva la música!!!”, finalizó.

jcms