Por: Juan Carlos Martínez Samaguey/@MrtinezSmaguey

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Sorpresivo como el clima de la ciudad, que de un momento a otro cambió de aire a lluvia y luego a sol, Edson Zúñiga “El Norteño” ofreció a MiMorelia.com una entrevista matizada por sus más sinceros pensamientos, con el toque de humor que lo ha distinguido a casi ya 21 años de carrera.

Previo a su presentación en Morelia, que se realizará el próximo domingo 19 de marzo en el Teatro Morelos, y demás eventos en Michoacán, “El Norteño” se dio tiempo para platicar a nuestro auditorio algunos detalles de su carrera:

-Bienvenido a Michoacán, bienvenido a Morelia…

-Que tal Juan, muchísimas gracias por aceptar esta intromisión a su casa, a su dispositivo.

-Ahora que has estado estos días en la ciudad, ¿cómo has sentido el recibimiento de la gente?

-La verdad es que muy bien, maravilloso, incluso el clima, la verdad es que siempre me ha gustado mucho esta ciudad, el estado de Michoacán… sería imposible decirte algún estado de la república que no me guste, pero Michoacán es maravilloso.

Edson, de profesión piloto aviador, compartió otra de sus facetas, la comedia, al lado de dos de sus creaciones, que le han valido el reconocimiento en México y lejos de sus fronteras.

-Estarás en Michoacán varios días con tu personaje “El Norteño”, cuéntanos sobre tú show, ¿qué verá la gente estos días en tu gira por el estado?

-Diversión, se trata de que la gente se la pase bien, de que se desestrese un ratito, yo creo que es lo que necesitamos en estos momentos de inestabilidad social y económica ante la llegada de este personaje Donald Trump que se está subiendo al poder y que está moviendo muchas cosas a nivel mundial, la gente necesita un rato de buen humor, y es lo que venimos a dar, un poquito de relax.

La crítica que se torna en sus shows podría parecer de tintes políticos o aludir a prototipos, sin embargo, Jorge Edson Zúñiga Flores, su nombre completo, lo precisa:

-¿”El Norteño” entraría en el terreno de la política, o cómo es, a partir de qué se construye este personaje?

-No, el personaje de “El Norteño” básicamente es una sátira al machismo mexicano, que además también está ahorita muy en boga, las corrientes y los gustos que hay en cuestión como seres humanos y además esa aceptación, ese ser permisivos con esos gustos con los que nos educaban en México, es muy divertido porque se hace humor del día a día, de cómo vivimos el día a día, es una diversión muy redonda, hablo de muchas cosas, como el humor en casa, en la pareja, en el trabajo y ya de ahí te vas a platicar un poquito de los chilangos, de los norteños, y hay de todo.

-¿Se basa en rasgos del “clásico” mexicano?

Sí, “El Norteño” esta caracterizado en personas de Monterrey, que son personas muy francas, no tienen pelos en la lengua. Y ahora que me lo permites, es un espectáculo para mayores de quince años, está muy lejos de ser un espectáculo para niños.

-Ya que mencionas de Monterrey, ¿será que son en realidad “codos”?

-No, la verdad es que son ahorrativos, que es diferente (sonríe).

La comedia, que juega un papel de crítica, de burla incluso hacia nosotros mismos, puede resultar en ocasiones ofensiva para los demás, y rememora hechos que puedan parecerse:

-Ahora que pasó el Día Internacional de la Mujer, ¿has recibido alguna crítica en tu show por alguien que se haya sentido ofendida (o) por lo que presentas?

-Sí lo hay, porque nadie es “moneda de oro”, pero sí hay quien se lo toma personal, lo que yo hablo en mi espectáculo es comedia, es chiste, es broma; es lo menos, sí ha habido, pero no es constante, hago acotaciones de la mujer en México, pero nunca es ofensivo, y resulta ser ofensivo porque el Día Internacional de la Mujer en México tuvo sol, viento, lluvia, granizo, entonces ni cómo ayudarles ¿no? (se ríe).

“El Norteño también incursionó en la escena musical, con su albúm “Machocorridos”, que en sus palabras es para un público muy “especial”.

-Sabemos que “El Norteño” trabajó alguna parte musical, aunque decías que lo tuyo no era la música…

-Y lo sigo reiterando, yo no canto… Yo me di a la tarea de grabar “Machocorridos”, tengo dos discos grabados, es música vulgar, es música para ese sector como yo, personalmente; fue con “Marrano” que yo hice este material, y estamos ya trabajando el tercero con este tipo de música que es muy grosera, pero es muy divertida, tengo gente que le gusta el humor fuerte, porque a demás nosotros nos llevamos con groserías, además las mamás nos llegan a decir malas palabras y nos demuestran cariño, pero no por eso es ofensivo… Tengo ya dos discos grabados con música grosera y se han vendido bastante bien.

-¿Esto te ha valido la censura en medios?

-No, no, ¡ah!, no, bueno, lo que pasa es que esto no está destinado a medios, este material es para gente determinada. Ha habido quienes nos dicen que ya tienen la versión digital y aun así lo tienen en físico.

Edson recordó la manera como alguna vez complacieron a seguidores al mandar a sus casas por paqueterías discos de sus corridos, y a este respecto de su público, surgió la pregunta de un personaje que ha desarrollado por 15 años, y que su gente tiene bien ubicado:

-Con casos como este, de tu público, se me viene a la mente, pensado en ellos, la duda que tal vez tenemos muchos, ¿qué es “El Compayito”? ¿Cómo surge? ¿Es un niño?

-¿Tú que crees que sea “El Compayito”?, ¿Qué crees que sea?, tú que lo consumiste…

-A mí me parece un niño irreverente…

-¿Un niño que se emborracha?, ¿un niño que chulea a Marisol González…? ¿Qué tal?… “El Compayito” es una necesidad que tuvo esta empresa televisora, Televisa… hace muchos años eran muy solemnes en su crítica deportiva, muy solemnes, y respetaban mucho, mostraban el respeto al deporte, pero no tenían o no tomaban en cuenta que el público mexicano consume humor, uno cuando ve deporte, cuando ve futbol, es una fiesta, es de cervezas o de botanas, es una fiesta.

Gracias a Televisa me tocó viajar a muchos lugares en el mundo… que son muy solemnes en el deporte, y que cuando meten un gol la gente no grita, aplaude, y eso es impresionante, y nosotros somos muy alegres, el mexicano; entonces la empresa genera este personaje, que la encomienda era dar humor básicamente en el deporte… en el año 2001 se hace este casting para este personaje, y entonces escritores de Eugenio Derbez, Gustavo Rodríguez, Pepe Sierra y Luis Segura, ellos idean que sea una mano, esta mano -(emula con su extremidad izquierda)- con aerógrafo le pintaban los ojos, la nariz y la boca y esto era el cabello –(sus dedos)-… y tenía que apoyar al quipo de la empresa, que es el América, y yo lamentablemente compañeros le voy a las Chivas, y entonces echarle porras al América, ni pagado de verdad, ahí comienza la comedia.

Imagínate que a mí me dicen, “oye, nos gustó tu propuesta”, y la propuesta fue la mano echa bola como tú la conoces, pero sabes que para mi concepto, esto que ven en casita eran las arrugas de un viejito, así era “El Compayito”, un viejito norteño y era un viejito que toda la vida se estaba quejando del futbol actual, que para mí el futbol actual es más negocio que futbol, y hace muchos años el futbol sí era de garra, de defender la playera, entonces este viejito hacía remembranzas con el futbol de hace muchos años, pero a la hora de estar hablando así como viejito me dijeron “es mucho tiempo”, me dijeron que se consume mucho tiempo de televisión, y estaba hablando como viejito, y a la hora de acelerar la voz entonces se hace niño, y ahí empieza la magia.

Yo te hacía la pregunta ¿para ti qué es “El Compayito”?, porque es magia pura, tengo 15 años haciendo “El Compayito”, pero no hay instructivo de cómo hacerlo, porque es magia…

-¿Y tu público te ha comentado sus impresiones de qué es “El Compayito”, para ellos?

-Lo que pasa es que todo el mundo lo percibe como un niño travieso, pero ya en el punto donde se emborracha deja de ser niño, pero lo perciben de distintas maneras.

-¿”El Compayito” está en receso, ya desapareció, qué ha pasado con él?

-No, “El Compayito” sigue, justamente este domingo me regreso para una intervención en La Jugada, estamos esperando a mediados de año una Copa Confederaciones para hacer intervenciones ahí; acaba de estar en la Liguilla y estamos esperando el Mundial de Rusia.

“El Compayito” le valió a Zúñiga conocer por varios países, en los que contempló culturales lejanas que conviven en un mismo espacio llamado Tierra, y pese a esto, las diferencias son muchas, y llenas de variedad:

-¿Sobre “El Compayito” en otros países, cómo fue el choque con este personaje y los que los veían en vivo?

-Sabes que yo aprendo con estos viajes que me generó Televisa, estos viajes me hacen valorar mi gente, mi cultura, mi pueblo, mi país, pero yo también aprendo; es algo que yo no sabía porque yo por familia soy católico: cuando fue el mundial de Sudáfrica yo no sabía que en África había nacido el vudú, no había tenido en mi vida contacto con esa… yo no sé si llamarlo religión o brujería…, pero resulta que ellos hacen unos muñecos de distintos materiales, puede ser verdura, puede ser un trapo o tripas de animales, y entonces comienzan a dañar el animal y le generan daño a una persona, bueno, pues en base a eso imagínate que ellos tienen esas creencias de que con un muñeco dañan a alguien, y entonces tú les pones un muñeco en frente…, ¿sabes que una ocasión hubo una señora que yo le puse “El Compayito”?, se puso en cuclillas llorando porque pensó que yo le estaba echando una especie de maldición, fue horrible…, cuando en otros países lo festejan, en Beijín a la gente le daba mucha curiosidad… en China les daba mucha curiosidad y en África les daba mucho miedo

– ¿Y en el extranjero como han recibido pero a “El Norteño”?

-El Norteño ha trabajado en Estados Unidos, pero trabajó para un público mexicano, es raro tener un visitante que sea nacido en Estados Unidos, y cuando ha sucedido se ríen y se divierten eh, y ya de ahí más allá de otras naciones no me ha tocado, ahorita estoy buscando mucho visitar Centroamérica y también estoy buscando ir a Sudamérica.

Para terminar, unas preguntas más personales y rápidas permitieron conocer gustos “íntimos” del artista:

-Edson, tenemos unas preguntas rápidas…, lo primero que se te venga a la mente:¿Religioso o ateo?

-Religioso unipersonal, es mi religión, mía, de mí.

-¿“Compayito o “El Norteño”?

-”El Norteño” 100 por ciento

-¿Con pareja sentimental o sin pareja sentimental?

-Chi#%” de cul$#”s por todos lados de la república

-¿Qué disfrutas ver más en un dominguito de flojera, Televisa o TV Azteca?

-Este… Netflix, me van a matar en mi empresa (Se ríe)

¿A qué le tienes miedo?

-Al mar

-¿Qué disfrutas más de la vida?

-Es que yo de carrera soy piloto aviador, volar, amo volar

El show de Edson, “El Norteño” estará durante este marzo en algunas ciudades de Michoacán: el 15 en Zamora, el 16 en Uruapan, el 17 en Zitácuaro, el 19 en Morelia en el teatro Morelos, y el 18 pero en Jamay, Jalisco, para ellos los boletos ya está a la venta.

Por si fuera poco, tendrá una firma de autógrafos este lunes 13 de marzo, en un restaurante hacia Santa María, de cinco a seis de la tarde.

Ya casi se arma el puro pinshe rebane profesional michoacano! Póngase al tiro raza . . . @montse_jimer pic.twitter.com/X210NjtS3c — EDSON ZUÑIGA NORTEÑO (@EDSONZUNIGA) March 4, 2017

¡Allá nos vemos!

