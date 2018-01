Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- El jugador de los Tuzos del Pachuca, Christian Giménez, comentó ante los medios de comunicación que “es momento de parar” las situaciones como el caso de Oswaldo Alanís, quien ya no entra en planes de Chivas por no llegar a un acuerdo, por lo que seguirá seis meses más con el primer equipo aunque ya no será tomado en cuenta.

Ante lo cual, “El Chaco” afirmó que la reciente creada Asociación Mexicana de Futbolistas (AMFpro) se reunirá con Enrique Bonila, presidente de la Liga MX, con el fin de hablar sobre Alanís y además de otras situaciones similares que incomodan al gremio de los jugadores.

“El día 14 (de enero) tenemos la asamblea, también tenemos una reunión con Enrique Bonilla para plantearle un montón de inconvenientes que tenemos, no sólo del caso de Oswaldo Alanís, sino en muchos casos que han pasado y que realmente nos sentimos en deuda de no poder llegar a un acuerdo o que sigan pasando cosas que no deben pasar en este fútbol y realmente molestan mucho, porque siempre el perjudicado es el jugador”, le mencionó el jugador a ESPN.

Asimismo, reiteró que la idea principal de la citada asociación es que el futbol mexicano crezca y que no haya una confrontación con dirigentes o federativos, ya que los jugadores son los que salen perjudicados.

“Tratamos de que nos tomen con seriedad, no queremos pelear ni crear conflicto, queremos tener un diálogo donde todos salgamos conformes, que todas las partes estén contentas, que crezca el fútbol mexicano. Si nosotros no ponemos punto final a esto, van a seguir pasando cosas y no queremos eso”, confesó.

Con información de as.

