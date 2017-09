Morelia, Michoacán (Boletín).- La Secretaría de Educación en el Estado (SEE) informó que este jueves hubo clases normales en prácticamente todos los planteles escolares de nivel básico y medio superior de la entidad.

Solamente en un plantel ubicado en el municipio de Gabriel Zamora el servicio educativo no fue normalizado a petición de los padres de familia, a quienes ya se les confirmó que a partir del próximo 2 de octubre iniciará la reparación de daños que presenta el inmueble tras el sismo registrado el pasado martes.

La SEE puntualizó que de los 12 mil planteles de educación básica y media superior, públicos y privados de la entidad, sólo 133 presentan afectaciones menores en algún espacio, no en toda la escuela, que no representan riesgo alguno para las y los estudiantes.

Para atender estos 133 planteles, personal de la SEE, de Protección Civil estatal y del Instituto de la infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán (IIFEEM) lleva a cabo un operativo de supervisión.

De manera simultánea, y debido a que los planteles cuentan con una póliza de seguro que cubre este tipo de afectaciones, ya se ha reportado a las compañías aseguradoras los daños a los inmuebles, para que en el menor tiempo posible inicien las reparaciones de los espacios con daños.

De esta manera, a partir de la próxima semana tanto la SEE como el IIFEEM iniciarán los trabajos de reparación de los espacios de los planteles afectados.

Asimismo, es importante mencionar que la SEE ya gestiona recursos extraordinarios ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) con el objetivo de atender lo más pronto posible los espacios afectados por el sismo.

