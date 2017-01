Por: Héctor Jiménez/@Hectorjjmm

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Después de escuchar el discurso de posesión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el secretario del migrante en Michoacán, José Luis Gutiérrez señaló que este año se espera que al menos 21 mil michoacanos radicados en el país del norte regresen a México ya sea por deportación o por decisión propia.

De acuerdo con las cifras del funcionario estatal, en el 2015 fueron 18 mil los michoacanos deportados de Estados Unidos, la cifra aumentó a 21 mil en 2016 y se espera que este dato al menos se mantenga para 2017.

Las deportaciones serían las mismas que con el presidente Barack Obama, dijo el secretario. Sin embargo, también habló de la posibilidad de que una parte de los migrantes regresen al país por el acoso que puedan sentir durante la administración trumpista:

“Michoacán es el estado que más migrantes deportados tuvo en el 2016, fueron más de 21 mil connacionales que llegaron a Michoacán en el 2016 y que es una tendencia que con las declaraciones de Trump va a seguir”.

“Lo que no sabemos es cuántos serán los que se “autodeporten” cuando vean a que la situación se ve complicada allá”, agregó, “que no pueden conseguir departamento, que son acosados por la policía… muchos van a decir <<¿sabes qué? Yo me regreso a Michoacán, tengo unos ahorritos y me voy>>… eso va a depender mucho de cómo implemente la política Donald Trump”.

Tan sólo un día antes la secretaría de desarrollo agrario, territorial y urbano (SEDATU), Rosario Robles Berlanaga, estuvo en Michoacán, donde públicamente habló de un programa para que los mexicanos radicados en otro país cuenten con las facilidades para construir una casa si es que cuentan con un terreno en sus poblaciones de origen.

Gutiérrez señaló que ante la política de deportación y autodeportación que se vislumbra, es importante que los connacionales conozcan sus derechos y, si regresan a México, tengan apoyo del gobierno para poder reinsertarse a la vida laboral.