Por: Héctor Jiménez/@Hectorjjmm

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras la aprobación de parte del Congreso del Estado de que los estacionamientos en centros comerciales sean gratuitos, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, señaló que esta medida no sería retroactiva, es decir que no implicaría sanciones por irregularidades cometidas en el pasado, y que en este tema el Ayuntamiento ha puesto de su parte con la vigilancia del funcionamiento de los estacionamientos de la ciudad.

Las medidas que se están observando, dijo el alcalde en entrevista, es que en los estacionamientos no se cobre por horas que no hayan sido completadas y que se apeguen a las tarifas aprobadas, mismas que dependen de las condiciones del estacionamiento como si cuenta con techo o no.

Sin ofrecer cifras precisas al respecto, comentó “en el Centro Histórico ya estamos revisando todos los estacionamientos y algunos han sido sancionados, multados y algunos se han clausurado de manera temporal”.