Por: Ibeth Cruz/ @ibethcrux

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno del estado tiene capacidad para negociar el pago de 100 millones de pesos para disminuir el adeudo al Fondo de Pensiones Civiles del Estado, reconoció el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración, Carlos Maldonado Mendoza.

En rueda de prensa, el funcionario reconoció que hoy habrán de reunirse con los líderes sindicales para solicitarles su comprensión y reiterarles que “desde octubre de 2015 a octubre de 2017 no hemos fallado en pagos y tiempos al Fondo de Pensiones“.

La reunión privada está programada para las 18:00 horas y será hasta ese momento cuando la autoridad estatal dé a conocer su oferta a los líderes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPLE).

“El gobierno del estado está en disposición de negociar esa cifra de 100 millones de pesos y esa disposición significa que haremos que los recursos rindan lo más eficaz posible en virtud de que estamos en noviembre y a meses de concluir este ejercicio… Lo que nosotros vamos a ofrecer al sindicato es algo que esté al alcance del gobierno del estado y que no vulnere el resto de las prestaciones y de las obligaciones que tenemos”.

Dentro de esta negociación no estará la destitución del director de Pensiones Civiles del Estado como lo solicitan los sindicalistas, ya que es una disposición exclusiva del mandatario estatal, Silvano Aureoles Conejo.

Mandujano no omitió referir que el adeudo ocasionado por administraciones anteriores desde el año 2008 al Fondo de Pensiones Civiles fue atendido por el gobierno actual, tanto que al inicio de esta administración se recibió un adeudo de 492 millones de pesos que a la fecha ha sido disminuido a 342 millones de pesos.

“Desde esa fecha no se ha dejado de aportar ni un solo pesos, esa reducción del faltante se ha hecho sin perjuicio de las mensualidades que se tienen que hacer al Fondo de Pensiones Civiles… El gobernador no ha cejado en la gestión de recursos que son necesarios cubrir porque en el presupuesto ordinario ese recurso no está etiquetado para cubrir el quebranto y por eso sólo puede hacerse con recursos extraordinarios”.

Finalmente, se espera que los líderes sindicales accedan a la propuesta del ejecutivo y el día de mañana no se realicen las actividades ya anunciadas por el STASPLE.

jcms