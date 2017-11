Por: Ibeth Cruz/@ibethcrux

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A un mes de que termine este año, la autoridad estatal no ha podido concretar la gestión de recursos extraordinarios requeridos para el

cierre de año, reconoció Adrián López Solís, secretario de Gobierno en la administración estatal, quien insistió que ante movimientos de secretarios en el gobierno federal las gestiones no se han visto afectadas.

En entrevista, López Solís dijo que Silvano Aureoles Conejo, gobernador del estado, se mantiene casi a diario en reuniones con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para lograr que los recursos extraordinarios que requieren varias instituciones para el cierre de año sean finalmente destinados a Michoacán, sin embargo, aún no existen señales de que esto pueda ocurrir en los días inmediatos.

“Hasta lo que tenemos el día de hoy por las gestiones del gobernador en los últimos días es que los procesos siguen y continúan. El gobernador ha estado en comunicación con los secretarios, tanto el de Hacienda como el de Educación”.

López Solís dijo que al principio de esta mes, los recursos requeridos por el estado al gobierno federal ascienden a dos mil 500 millones de pesos, los cuales son exclusivamente para el pago de servicios de trabajadores, principalmente en la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) y otros más.

Sin embargo, con el paso de los días la cifra ha variado debido a que algunos compromisos ya han sido liquidados. En cuanto a los bonos para agremiados a grupos sindicales reiteró que no existen recursos suficientes para pagarse este año, por lo que, en

un escenario “complicado, se estima que en el mes de enero podrán pagarse estos adeudos.

“Como nunca hemos hecho este esfuerzo y hoy los compromisos que están pendientes en pago no se equiparan en nada con los rezagos históricos que se tenían en otras administraciones. Nosotros continuaremos en esa ruta de estar al corriente pero también pidiendo la comprensión de que no se le puede pretender sacar al gobierno algo que no se tiene”, concluyó.

ljcr