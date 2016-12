Por: Miriam Arvizu

Estados Unidos (Rasainforma.com).- Este jueves, el presidente de la Unión Americana, Barack Obama, anunció una serie de sanciones contra funcionarios y miembros del servicio de inteligencia ruso en respuesta a la interferencia de Rusia en la elección presidencial estadounidense al hackear sitios en Internet y cuentas de correo de Estados Unidos.

De igual manera, el Departamento de Estado expulsó a 35 diplomáticos rusos de su embajada en Washington y el consulado en San Francisco, dándoles a sus familias 72 horas para irse del país, ya que los diplomáticos fueron declarados como personas non gratas por actuar de manera inconsistente con su estatus diplomático; además de cerrar dos complejos de Moscú en Nueva York y Maryland.

Por su parte, Moscú ha negado las acusaciones del gobierno de Barack Obama, de que el gobierno ruso estuviera tratando de influir en la elección presidencial donde Donald Trump ganó; pero agencias estadounidenses de inteligencia concluyeron que el objetivo de Rusia era ayudar a Trump, algo que el presidente electo ha calificado de ridículo.

Statement by @toner_mark on @StateDept actions in response to Russian harrassment: https://t.co/ZSdy0XlX88

President Obama expels 35 🇷🇺 diplomats in Cold War deja vu. As everybody, incl 🇺🇸 people, will be glad to see the last of this hapless Adm. pic.twitter.com/mleqA16H8D

— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 29 de diciembre de 2016