Por: Abril Ferreira

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Autoridades informaron que luego de ser atacada por una hembra de tiburón tigre, una turista de Estados Unidos murió en la Isla del Coco, Costa Rica.

La mañana del jueves fue cuando falleció esta mujer que aún no ha sido identificada por su nombre, pero se mencionó que su apellido era Bhandari.

El Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica (MINAE), señaló a través de un comunicado que el incidente se produjo en un punto de buceo llamado “Manuelita”, dentro del Parque Nacional Isla del Coco, que se ubica a 532 kilómetros de la costa continental costarricense, en el Océano Pacífico.

Además, la oficina de Prensa del Ministerio de Seguridad Pública informó el viernes a The Associated Press que recibieron una alerta sobre la muerte de la mujer pero el Servicio Nacional de Guardacostas no pudo atender el evento ya que no tuvieron la capacidad de desplazarse tan pronto al lugar.

Por su parte, la MINAE indicó que el incidente fue atendido por dos guardaparques del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), mientras que en el lugar del accidente se encontraban diversos médicos realizando turismo de buceo y fueron los que intentaron salvar a Bhandari, quien presentó laceraciones fuertes en ambas extremidades como resultado del ataque.

El guía del grupo de buceo en el que iba la turista también sufrió el ataque del tiburón, el cual le ocasionó una herida grave en una de sus extremidades, aunque él se encuentra consciente y con signos vitales estables.

Con información de Debate