Italia (MiMorelia.com/Redacción).- Al menos 30 aficionados de la Juventus de Turín resultaron heridos producto de una estampida en la Plaza San Carlo, donde presenciaban la final de la Champions League entre el cuadro italiano y el Real Madrid. Por un momento se pensó en un atentado, lo cual resultó en falsa alarma.

Los reportes preliminares dan cuenta de un ruido en el sitio, pasadas las 22:15 horas locales, presuntamente debido a la caída de una barandilla de la escalera de acceso a un estacionamiento subterráneo. En ese momento el encuentro se encontraba a favor de los españoles 3-1.

El suceso provocó que gran parte de la multitud congregada en esa Fan Zone buscara alejarse del sitio y muchos terminaron impactándose en masa contra las barreras de contención colocadas para controlar a los aficionados.

Después del suceso, las fuerzas de seguridad y los bomberos locales acudieron a la plaza para atender la contingencia y a los heridos que, según medios locales, presentaban algunos raspones, cortes en cara y otras partes del cuerpo.

Sólo algunos fanáticos se quedaron para ver el final del partido, que ganó el Real Madrid a la Juve por 4-1, con lo cual se coronó campeón del máximo torneo europeo de clubes.

Panico e gente in fuga in piazza San Carlo a Torino. Non si capisce cosa stia succedendo… pic.twitter.com/R4U5OIScpt

— calciomercato.it (@calciomercatoit) June 3, 2017