Estado de México (MiMorelia.com/Redacción).- El festival KnotFest México 2017 ya se encuentra a solo dos semanas de iniciar, este evento organizado por la banda estadounidense Slipknot se ha convertido en toda una tradición en el Estado de México.

Aunque en ésta ocasión Slipknot no se presentará, en su lugar presentarán el primer show de A Perfect Circle en México, además de que contará con la presencia de Childen of Bodom, Anthrax, Stone Sour, Bullet For My Valentine, Cannibal Corpse y Korn.

Este viernes por fin fue revelado el cartel completo con algunos cambios, como la salida de Taking Back Sunday, aunque lo más importante es que el talento nacional será representado este año por Here Comes The Kraken, Lack of Remorse, Parazit y Cerberus y si aún no los han escuchado, aquí les contamos más de cada uno.

Parazit

Si lo que quieren es una propuesta diferente a tantos guitarrazos y estruendosas percusiones, Parazit es un trío de Guadalajara que se especializa en una sutil y elegante combinación de música instrumental, inspirados en el sonido de King Crimson, Primus y metal progresivo. Claro que no quieren recaer en un ambiente pretencioso, por lo que aseguran que la tocan la música desde el corazón con una guitarra, bajo y batería.

Ideal para despejarse un poco antes de regresar a desatar el caos.

Lack Of Remorse

Si lo que desean es dejarse llevar por el momento mientras se adentran en el mosh pit, Lack Of Remorse es una banda de la capital que destaca por los poderosos guturales de Andrei Pulver (quien en más de una ocasión ha colaborado con TTS de Here Comes The Kraken). Este año estrenaron su álbum The Bacon Chronicles II, con el que mostraron mayor versatilidad al entrarle al Death Core y otro tipo de cantos, como en la canción “Misfits”. Durante algunos años se presentaron en foros como Alicia y pequeños festivales, aunque ahora llegó el momento de representar a la escena nacional en el festival de Slipknot.

Cerberus

Cerberus fue uno de los tres ganadores elegidos por la gente para abrir los conciertos de Metallica e Iggy Pop en el Foro Sol, teniendo su oportunidad de brillar durante la primera fecha. Esta banda de chicos de mata larga originaria de la Ciudad de México busca rescatar la esencia del groove metal y hard rock, además de poseer grandes influencias de power metal y ligeros tintes de thrash.

Gracias a su impecable sonido podemos apreciar la voz sin ningún problema y su estilo musical nos recuerda mucho a Bullet For My Valentine, con arreglos instrumentales similares a Children of Bodom (apreciables en “Self Made Hell”) y hasta a Dragonforce. Si no nos creen, aquí les dejamos su más reciente video “Saint Pride”, recién salido del ring.

Here Comes The Kraken

A pesar de llevar un buen rato en la escena nacional, Here Comes The Kraken ha tenido varios cambios en su alineación que modificaron en más de una ocasión el concepto de la banda. Aun así, parece que todo ha vuelto a la normalidad con el regreso del vocalista original, José Manuel TTS, acompañado de “Deivis” en las percusiones y “Tore” en la guitarra, además del ingreso del nuevo bajista José Macario tras la salida de Alexa (quien también tomó el control del micrófono durante un tiempo).

Recientemente han trabajado en nuevos temas, incluyendo “Mar de Obscuridad” y “Rattas”, sus primeras canciones en español en 10 años de trayectoria. Estas canciones formarán parte de su primer álbum desde 2013 y presentan ligeros cambios en la voz con menos saturación de capas de sonido, con el fin de darle un toque diferente al asunto.

“MaryAshes” es su último sencillo, ideal para escuchar acompañado de unos tequilas .

Con información de Sopitas.com

FG