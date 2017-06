Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En lo que va del presente año se han contabilizado 60 muertes de mujeres por distintos tipos de violencia, ocurridos en distintos puntos del estado. Se trata de niñas, jóvenes, adultas y de la tercera edad, víctimas de una problemática que no se ha logrado contener, pese a que hay una declaratoria de Alerta por Violencia de Género (AVGM) en 14 municipios.

Son diversos los tipos de violencia, principalmente por impactos de arma de fuego, aunque también hay registros de golpes, asfixia, violación sexual y falta de proveeduría alimentaria.

El sábado 24 de junio se contabilizó la muerte número 60, y corresponde a una mujer localizada en el municipio de Tuxpan, con huellas visibles de violencia.

Días atrás, en este mismo mes, fue asesinada la propietaria de una tienda de abarrotes en Pátzcuaro; se localizó el cuerpo de niña de cinco años presuntamente estrangulada, con golpes contusos en la cabeza y mordeduras en distintas partes, en Chilchota.

En Jacona, una mujer de la tercera edad fue encontrada muerta en su domicilio a consecuencia de fuerte desnutrición. Circe López Riofrío, representante de la asociación civil Humanas Sin Violencia, indicó que el caso debe investigarse con protocolo de feminicidio, “porque si alguien las encerró (a ella y dos de sus hermanas) y no les daba de comer, sí tendría esa clasificación”.

A mediados de mes, una pareja de la tercera edad fue asesinada en Villa Morelos. Ambos septuagenarios presentaban signos de violencia, ella tenía una bolsa en la boca, en tanto que su compañero fue estrangulado.

En el municipio de Tepalcatepec se reportó el homicidio de una joven de 20 años, atacada con un arma de fuego, por un presunto conocido de ella; y también en junio, una joven maestra fue estrangulada en el interior de un inmueble situado en la colonia Vicente Riva Palacio, en esta ciudad capital.

Los municipios que reportan mayor incidencia de muertes de mujeres son: Morelia (ocho); Uruapan (seis); Tarímbaro, Zamora y Zitácuaro (cinco); Apatzingán, Hidalgo, La Piedad y Lázaro Cárdenas (tres).

Tacámbaro, Zináparo, Angamacutiro, Ario de Rosales, Arteaga, Jacona, Sahuayo, Nocupétaro, Zacapu, Huiramba, Ziracuaretiro, Huetamo, Tangancícuaro, Los Reyes, Maravatío, Chilchota y Tuxpan, reportan de uno a dos casos.

Urge atención a otros tipos de violencia

Este 25 de junio, considerado “Día Naranja”, propicio para la generación de acciones orientadas a generar conciencia y prevenir la violencia hacia las mujeres y niñas, López Riofrío hizo un llamado para que no se normalicen otros tipos de violencia.

Entre ellos, destacó, el acoso sexual y laboral, el hostigamiento, el condicionamiento o falta de proveeduría de recursos económicos o alimentarios, y el despojo de bienes patrimoniales a las mujeres adultas.

Se cumple un año de la Alerta de Género

El próximo martes 27 de junio se cumple el primer aniversario de la declaratoria de Alerta por Violencia de Género para los municipios de Uruapan, Pátzcuaro, La Piedad, Apatzingán, Hidalgo, Lázaro Cárdenas, Morelia, Zamora, Maravatío, Zitácuaro, Los Reyes, Tacámbaro, Huetamo y Sahuayo.

Fabiola Alanís Sámano, titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo para las Mujeres (Seimujer), admitió, en entrevista reciente, que se mantiene la violencia contra este sector poblacional, por lo que a propósito del primer año de aplicación de acciones derivadas la declaratoria, es necesario un balance autocrítico.

Reiteró que según datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el 92 por ciento de los casos de mujeres asesinadas este año tiene que ver con el entorno familiar, relaciones de pareja y conflictos personales, de ahí la importancia de generar alternativas de prevención.

“Seguimos sosteniendo que tendría que declararse para todo el estado, porque hemos encontrado un incremento de hechos de violencia contra las mujeres en Jacona, en Yurécuaro, en Tanhuato, que no están declarados en la Alerta de Género, y en todo caso nosotros podríamos formalizar esa solicitud a la Conavim”, apuntó.

Desde la óptica de Circe López, representante de la asociación civil Humanas Sin Violencia, en el segundo año de la declaratoria tendrían que incorporarse otros municipios con alta incidencia de violencia contra la mujer.

“Yo creo que los procesos de incorporación de otros municipios a la alerta tienen que ser paulatinos, porque no se ha evaluado cómo han implementado el mecanismo en los primeros 14, que a mí me parece que no se ha hecho bien… no hay hasta ahorita el reporte de los recursos que hayan destinado los ayuntamientos”, manifestó.

Entre algunas de las acciones implementadas por autoridades desde que entró en vigor la AVGM en 14 municipios, destacan la atención a más de ocho mil mujeres a través del Centro de Justicia para las Mujeres; la creación de una Fiscalía Especializada en Medidas de Protección para las Mujeres Víctimas de Violencia, además de una Unidad Especializada para la Atención de Delitos de Homicidio Cometidos en Agravio de la Mujer.

Se inició la construcción de la Ciudad de las Mujeres en Múgica y Huetamo, se creó el Fideicomiso Público del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado de Michoacán, y se han llevado a cabo al menos 19 operativos en bares y centros nocturnos, así como tres cateos en casas de citas y “centros de masajes” en los que según los reportes oficiales fueron rescatadas ocho mujeres en Morelia y 11 en Zitácuaro.

En los 14 municipios donde se decretó la AVGM se crearon Módulos de Atención Inmediata a Mujeres en Situación de Riesgo, y, entre otras acciones, se instaló una oficina de la Seimujer en el fraccionamiento Villas del Pedregal, en Morelia, por su clasificación de alta incidencia delictiva.