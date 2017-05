Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- La Secretaría de Educación en el Estado (SEE) exhortó a los docentes convocados a asistir a la evaluación del desempeño que marca la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), la cual se llevará a cabo este domingo 28 de mayo.

Las sedes de aplicación estarán ubicadas en el Salón Michoacán del Expo Centro de Convenciones de Morelia, en el Conalep II, Instituto Tecnológico de Morelia (ITM), Universidad Tecnológica de Morelia (UTM) e Instituto Politécnico Nacional (IPN), las cuales estarán abiertas desde las 7 de la mañana para comenzar con la aplicación a partir de las 8:00 horas.

La evaluación del desempeño le permite al personal docente, que obtenga un resultado destacado, acceder un aumento en su percepción salarial de un 35 por ciento, el cual será permanente, y podrán acceder a un incremento igual al presentar y obtener un resultado similar en su siguiente evaluación, en cuatro años, señaló la dependencia educativa en un comunicado.

Evaluarse es una obligación y un derecho que tienen todos los docentes, por lo que nadie puede ni debe coaccionarlos para que no asistan a la misma, agregó, ante posibles acciones que pueda realizar la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), cuyos integrantes rechazan esa prueba y se mantienen en plantón afuera de la Secretaría de Finanzas desde el pasado 23 de mayo, en demanda del pago de bonos y otros adeudos económicos pendientes.

Por otra parte, la SEE subrayó que la evaluación no es punitiva, “ya que no busca castigar al docente que obtenga un resultado insuficiente, por el contrario, en base a los resultados de este instrumento, la autoridad podrá conocer las necesidades de capacitación que se requieren y que tiene la obligación de proveer para mejorar la calidad de la educación de millones de niñas, niños y jóvenes de nuestro país”.