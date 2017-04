Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Este domingo, 16 de abril, Selena Quintanilla estaría cumpliendo 46 años de edad, sino hubiera sido por el asesinato que le arrebató la vida a manos de la expresidenta de su club de fans, Yolanda Saldívar.

Miles de fanáticos provecharon la fecha para recordar a través de las redes sociales a “La Reina del Tex-Mex”, de ascendencia mexicana, quien nació un día como hoy pero del año de 1971 en el estado de Texas, Estados Unidos.

La cantante quien obtuvo dos Discos de Oro y uno de Platino, logró un premio Grammy, y colocó cinco canciones en las listas Billboard, fue asesinada el 31 de marzo del año 1995, a los 23 años de edad.

Happy Birthday to my queen, @SelenaLaLeyenda ! #SelenaDay pic.twitter.com/tLdHnwzff8

Happy Birthday to La Reina De Tejano.! ❤ You music and beauty will forever live on.! #RIP🌹#selenaquintanilla pic.twitter.com/YqxShcRdbb

— Gen👑 (@Gen_evieveeee) April 16, 2017