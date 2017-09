Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- La Secretaría de Educación en el Estado (SEE), informó que este jueves se reanudarán las clases de manera normal en el 100 por ciento de los planteles de educación básica y media y superior, públicos y privados de Michoacán.

Autoridades de la SEE así como de la Secretaría de Gobierno (Segob) realizaron este miércoles un recorrido por los planteles educativos de la entidad para supervisar, revisar y registrar los daños ocasionados por el sismo con magnitud de 7.1 grados suscitado el pasado martes.

En ese tenor, las dependencias estatales aseguraron que la gran mayoría de los planteles educativos no sufrieron daños, solo algunos presentaron afectaciones leves o moderadas en algún espacio, no en toda la escuela, mismas que no representan riesgo para los estudiantes, pero que serán atendidas de manera urgente.

Regresarán a las aulas más de un millón 400 mil alumnos en la entidad.

ljcr