Por: Armando Ramírez

Ciudad de México (Rasadeportes.com).- En casa y ante “los Cementeros” del Cruz Azul inician los Gallos Blancos del Querétaro, monarcas del torneo de Copa MX Apertura 2016, la defensa de un título conquistado cuando derrotaron a las Chivas Rayadas del Guadalajara, en un dramático partido que se definió en los penales.

El torneo copero en su edición 2017, con la conformación de nueve grupos de tres equipos cada uno, donde habrán de clasificarse a los octavos de final, el primer lugar de cada uno de ellos y los siete mejores segundo lugares.

Copa MX con un total de 27 equipos, con quince de Liga MX y doce del Ascenso MX, quedando fuera de la competencia, Pachuca, Pumas de la UNAM y Tigres que van a participar en la Liga de Clubes Campeones de la Concacaf.

Mientras que del Ascenso MX, quedaron fuera Murciélagos de Sinaloa, U. de Guadalajara. Cafetaleros de Tapachula, Loros de Colima y Tampico-Madero por haber quedado en los últimos cinco lugares del pasado torneo Apertura 2016.

Copa MX que inicia este martes y miércoles con partidos correspondientes a la Jornada 1 y que concluyen en su fase de grupos el 1 de marzo y posteriormente los octavos, cuartos, semifinal y la final programada para el 12 de abril.

Partidos para el martes 17:

Zacatecas vs. Puebla; Celaya vs. Toluca; Potros UAEM vs. Jaguares; Cimarrones vs. Tijuana y América vs. Santos.

Para el miércoles 18:

Atlante vs. Venados; Gallos Blancos vs. Cruz Azul; León vs. Monarcas y Dorados vs. Juárez FC.

Avanzan a octavos de final: El primer lugar de cada uno de los nueve grupos más los siete

mejores segundos lugares.