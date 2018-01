Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles se podría definir la ruta política del exgobernador y cuatro veces alcalde de Morelia, Fausto Vallejo Figueroa, luego de que anunció su inminente renuncia a la militancia del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Fuentes allegadas al político moreliano confirmaron que mañana se llevará a cabo un encuentro entre actores políticos y simpatizantes de él, programado a las 17:00 horas, sobre la Plaza Melchor Ocampo, en esta ciudad capital.

Se espera que ahí informe la etiqueta que llevará el proyecto político que plantea para Morelia, aunque sólo podría llevar las siglas PT o PES, pues esta mañana se desmarcó la dirigencia estatal del Movimiento de Regeneración Nacional.

Caso contrario, el de las dirigencias de los partidos del Trabajo y Encuentro Social. Javier Valdespino García, representante de éste último, dijo en entrevista: “Hay una invitación para Fausto Vallejo para que abandere el cargo a la presidencia municipal de Morelia, y esto está en la mesa de coalición configurada con Morena y el PT”.

Ante el deslinde de Morena, el ex secretario del ayuntamiento en la última gestión municipal de Vallejo Figueroa, planteó que vayan o no con ese órgano político, el PES se mantiene en la tónica de llevar al ex titular del Ejecutivo estatal en sus boletas para la jornada comicial del próximo 1 de julio.

En el mismo tenor, el dirigente municipal del PES, Rafael Díaz Rodríguez, quien había sido señalado anteriormente como posible aspirante a la alcaldía, dijo que respalda la determinación que tomó el órgano político de apostar por Vallejo.

