Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El tercer punto del orden del día proyectado para la sesión ordinaria que celebrarán los integrantes de la LXXII legislatura el próximo miércoles, contempla la toma de protesta de Antonio García Conejo como diputado de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Este lunes por la mañana, el todavía secretario general del Sol Azteca en el estado, declaró que no había sido notificado formalmente sobre su arribo al poder legislativo para ocupar la curul que por tiempo indefinido dejó Pascual Sigala Paéz, con el objeto de asumir la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario (Sedrua) en el gobierno michoacano.

¿Terminarías el periodo de la LXIII legislatura o tienes otros planes?, se le cuestionó, en la sede estatal del PRD.

“Uno tiene planes personales, pero no depende de lo que solamente tú tengas, hay que analizar varias cosas, pero sigue al píe de la letra mi proyecto, seguir avanzando”, respondió.

Luego de la polémica que se generó hace semanas por la permanencia del actual coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, Manuel López Meléndez, quien supuestamente debía dejar el cargo por acuerdo al interior de la misma, García Conejo no descartó un nuevo nombramiento.

“En política nada es seguro, siempre hay movimientos, siempre hay cosas que pueden surgir, y que hay que tomar decisiones, no depende de una decisión personal, yo me debo primero a mi partido, luego tengo un equipo político al cual pertenezco, se tendrá que analizar y dependiendo de ese análisis hay que actuar”, refirió.

¿Se le va a permitir a Juan Pablo Puebla Arévalo que siga incidiendo en las decisiones de la bancada pese a que respalda desde hace meses el proyecto político de Andrés Manuel López Obrador con Morena? “Mientras no tengamos un documento que lo acredite como expulsado no podemos hacer absolutamente nada, sin embargo yo creo que éticamente no es conveniente, eso es inmoral, no puedes estar metiéndote en asuntos que ya no son de tu interés, sin embargo tenemos que respetar los estatutos”, enunció.

Hizo hincapié en que su intención es abonar al congreso, no llegar a dividir más a la bancada ni ocasionar dificultades: “mi papel es actuar de una manera positiva y hacer lo que esté a mi alcance”.

