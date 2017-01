Ciudad de México (MiMorelia.com/Redacción).- Este miércoles Donald Trump, en su cargo de presidente de los Estados Unidos, iniciará acciones para construir el muro entre México y el vecino país del norte, según trascendió en medios nacionales e internacionales; lo mismo refirió en su cuenta de Twitter el magnate: “construiremos el muro”, acotó.

Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 25, 2017