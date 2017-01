Por: Miriam Arvizu

Washington (Rasainforma.com).- Minutos después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomó juramento como el nuevo gobernante de la Unión Americana, se dirigió a los miles de presentes en el Capitolio como a los millones de habitantes en el mundo que siguen la trasmisión en vivo del cambio de gobierno, de Barack Obama al del magnate estadounidense.

Trump se dirigió hacer uso del pódium una vez que fue felicitado por su esposa Melania y sus hijos, acto seguido el mandatario dio inicio a la pronunciación de su discurso presidencial, el cual se sabe fue redacto por él mismo.

Justo en el momento en que el presidente hizo uso de la voz, empezó a llover; primeramente, Trump, dio las gracias en especial, al ya expresidente Obama y a su esposa Michelle cuya labor calificó de “magnífica”.

Tras el agradecimiento, Trump expresó: “Hoy devolvemos el poder de Washington a nosotros, el pueblo, durante mucho tiempo un pequeño grupo se ha repartido el poder mientras nosotros asumíamos el costo.

Enero 20 de 2017, será recordado como el día que la gente tomó el poder de esta nación otra vez. Que la gente olvidada no lo será más. Están siendo escuchados ahora, forman parte de la historia, algo nunca antes visto. Esta nación existe para servir a sus estadunidenses, las escuelas son de ustedes, los mejores trabajos son para ustedes, estos sólo son exigencias razonables para nuestra gente”.

Las victorias de los políticos estos últimos ocho años, dice Trump, no han sido compartidas con los ciudadanos, iniciando así su primer discurso como presidente con los mismos argumentos que defendió durante su campaña.

“Este momento nos pertenece. A todos los que estamos aquí y todos los que nos siguen por toda América. Este es nuestro día y este es nuestro país.

Lo que realmente importa no es quién está en el poder sino si los ciudadanos controlan a los poderosos. Hoy los ciudadanos han vuelto a convertirse en los líderes de este país. Los hombres y mujeres olvidados de América no volverán a ser olvidados”, expresó.

Trump reitera que su victoria “es fruto de un movimiento sin precedentes en la historia de Estados Unido”.

Trump retomó el tono trágico y pesimista que alerta del crimen, la pobreza y los problemas de violencia que, según él, “arruinan el futuro de nuestros hermosos jóvenes.

Desde hoy, una nueva visión va a gobernar nuestro país, va a ser solo América primero, América primero, hoy solo miramos al futuro. Desde este momento, una nueva visión gobernará nuestra tierra. Desde este día, solo será “América primero”. Cada decisión en comercio, impuestos, inmigración o asuntos exteriores, tendrá el objetivo de defender a los ciudadanos y trabajadores estadounidenses.

Lucharé por nosotros con cada aliento y nunca, nunca los decepcionaré”, dijo el presidente Trump entre los aplausos de los asistentes. “Estados Unidos volverá a ganar nuevamente”

El mandatario estadounidense expresó que seguirá dos reglas básicas: “compren productos americanos y contraten a trabajadores americanos. Si abrimos el corazón al patriotismo, no hay lugar para los prejuicios”, dijo el candidato que llegó a la presidencia de Estados Unidos con la campaña basada en ataques a todas las minorías del país.

“No teman. Estamos protegidos por los grandes hombres y mujeres de nuestras agencias de seguridad y, más importante aún, nos protegerá Dios.

Debemos pensar y soñar a lo grande. No aceptaremos más a todos los políticos que no hacen nada más que quejarse pero no trabajan para encontrar soluciones

No dejen que nadie les diga que no se puede conseguir. No hay desafío que no podamos superar. Nuestro país va a florecer de nuevo. Estamos en el nacimiento de un nuevo milenio que liberará la tierra de las desgracias de la enfermedad y dominaremos las industrias y la tecnología del mañana.

Seamos negros, marrones o blancos, todos llevamos la misma sangre de patriotas. Todos disfrutamos de las mismas libertades y todos juramos honor a la misma bandera.

Nunca volverán a ser ignorados. Nuestras voces y nuestros sueños van a definir el destino de Estados Unidos. Juntos vamos a hacer que América sea fuerte, rica, orgullosa, segura y, si, también, América será grande de nuevo”.

Fue así como Trump se expresó en su primer discurso como presidente de Estados Unidos, quien abandona el palco del Capitolio para participar en la tradicional comida junto a los legisladores del Congreso, donde se ofrecerá un brindis en su honor.