Por: Por Antonio Aguilera/@gaelico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para el exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, el PRD tiró por la borda toda su historia, todo el sacrificio –ahora inútil- de 600 militantes que murieron en su lucha por un país más democrático e incluyente.

Asimismo, la actual dirigencia, “de hecho todas las dirigencias de Los Chuchos”, enterraron los dos pilares que fundaron al PRD hace 28 años: el ideario cardenista y la idea del socialismo.

El exmandatario estatal se siente tranquilo y dice que se va en paz. Anunció que en las próximas horas presentará, junto a otros fundadores y militantes del PRD, su carta de renuncia a sus casi tres décadas de militancia en el partido heredero de las luchas de izquierda en México, el cual fundó en un ya lejano 5 de mayo de 1989 en un evento histórico en Morelia, y posteriormente en la Ciudad de México, junto a Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador, Pablo Gómez, Ifigenia Martínez, Heberto Castillo, Porfirio Muñoz Ledo, hoy todos fuera ya del PRD.

Para Leonel Godoy resulta no solo inconcebible que el PRD signe una alianza electoral y programática con el PAN. Esta decisión no es sólo contra natura, destacó Godoy Rangel, sino una afrenta directa a los valores más básicos que dieron origen al Sol Azteca: el ideario cardenista.

“Siempre he militado en los partidos de izquierda, es mi ideología desde la corriente del Frente Democrático Nacional (FDN), donde fui diputado federal por ese proyecto político y después del PRD. Todos mis cargos han sido en el PRD, pero en el partido que se fundó con Cuauhtémoc Cárdenas, cuando los ideales eran la defensa de la educación, de la salud, del campo, de los recursos naturales. Todo esto se pierde con la firma del Pacto por México, donde el PRD empezó a cavar su tumba”.

Por ello, para él resulta incomprensible que el PRD, el partido que se sentó sobre las ideas del General Lázaro Cárdenas del Río, ideas que sin duda son incompatibles con la propuesta del PAN, que se fundó para combatir el proyecto cardenista.

“Respeto al PAN, me merecen respeto sus militantes, sus dirigentes, pero no lo comparto, no puedo estar a favor de un partido que se creó en 1939 para combatir las políticas implementadas por el general Lázaro Cárdenas, que fue la escuela pública, el reparto agrario, habrá muchos que confieren que está bien, pero yo no coincido y por eso lo anuncié desde que Alejandra Barrales y Ricardo Anaya plantearon la posibilidad de este frente.

“He planteado mi apoyo a Andrés Manuel, lo he planteado desde el 2015 pero yo concebía este apoyo como un frente de izquierda, como la unidad e las izquierdas y lo que está ocurriendo es un tema superior a cualquier candidatura, es un asunto de una vuelta de tuerca al modelo de partido que fundamos.

Entonces –enfatizó el exsenador de la república- no podemos seguir en un partido así. “A mí en lo personal me duele y lo lamento mucho, porque dejamos parte importante de nuestra vida en este proyecto, pero no podemos avalar este tipo de acuerdos (el llamado Frente Amplio) que traicionan esos principios”, destacó Godoy.

Para Leonel Godoy no existe duda que el PRD, tras su alianza con el PAN a través del Frente Amplio Democrático, se convertirá en un “partido satélite” que estará a expensas de lo que otros partidos grandes le puedan dar para mantener su registro.

“Puede perder su registro o de plano ser un partido testimonial. Es una historia que nosotros ya no conoceremos”, recalcó.

Sin embargo, Leonel Godoy tiene clara su ruta: apoyará a López Obrador pero no se afiliará, de momento, a Morena. Dice no buscar cargos de representación popular, sino trabajar de lleno en un proyecto que considera puede transformar al país.

Trabajará en los primeros círculos operativos del cuarto de guerra del tabasqueño, y al final pide una disculpa por cortar la entrevista, ya que tiene una reunión con la secretaria general de Morena, Yeidckol Polevsky. Sabe que para AMLO Michoacán es muy importante, y se abocará para conseguir el mayor número de votos para él y para todos los candidatos de Morena.

Leonel Godoy se sabe libre, pero no deja de sentirse nostálgico y confió que en un futuro el PRD logre surgir del bache en el que se encuentra y retome la ruta progresista de la cual se ha alejado.

