Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- La Jornada 14 del Torneo Clausura 2017 de Liga MX se disputará los días sábado 15 y domingo 16 de abril.

El día sábado, Monarcas enfrentará a León en el Estadio Morelos, en punto de las 19:00 horas.

Morelia sabe la obligación de ganar este duelo, de otra forma, una combinación de resultados, le hará caer hasta el último puesto de la porcentual.

Te dejamos las fechas y horarios de la mencionada fecha del campeonato:

Sábado

Jaguares de Chiapas vs Xolos 17:00 horas en el Estadio Víctor Manuel Reyna

Veracruz vs Necaxa 19:00 horas en el Estadio Luis “Pirata” Fuente

Tigres vs Pumas 19:00 horas en el Estadio Universitario

Atlas vs Santos 19:00 horas en el Estadio Jalisco

Morelia vs León 19:00 horas en el Estadio Morelos

Pachuca vs Chivas 19:06 horas en el Estadio Hidalgo

América vs Querétaro 21:00 horas en el Estadio Azteca

Domingo

Toluca vs Monterrey 12:00 horas en el Estadio Nemesio Diez

Puebla vs Cruz Azul 18:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc