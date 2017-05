Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- El video de la reacción de los compañeros de escuela de una pequeña niña que llegó el centro de estudios con una prótesis, rapidamente ha inundado las redes sociales, pues se ha convertido de una verdadera cátedra de lo que significa ser humanos y vivir en sociedad.

La protagonista de esta historia es Anu, una pequeña de siete años que perdió su pierna derecha, por lo que le fue colocada una prótesis. Anu regresó recientemente a sus clases en Shirley (Birmingham, Reino Unido), sin embargo existía preocupación de sus padres porque fueran a burlarse de ella, sin embargo, la reacción fue simplemente maravillosa.

En el video se observa el momento en que sus compañeritos se dan cuenta de la prótesis, a lo cual primero se vieron sorprendidos y curiosos, pero ganó más el cariño por la niña y la abrazan.

Instantes después todos se ponen a jugar juntos, corriendo por el patio con una sonrisa en el rostro.

En apenas 24 horas el video ha superado los 30 mil retuits y los 63 mil “Me gusta”.

Anu is seven and goes to school in Birmingham. Look what happened when she showed her friends her new sports blade. It's just gorgeous!🏃‍♀️ pic.twitter.com/Aa1UlnhlQy

— BBC Midlands Today (@bbcmtd) May 3, 2017