Estados Unidos (Rasainforma.com/Redacción).- El asteroide 2018 CB pasará este viernes cerca de la órbita terrestre, a una distancia de 64 mil kilómetros, menos de una quinta parte del trayecto de la Tierra a la Luna, informó la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés)

El asteroide, que se estima mide entre 15 y 40 metros, fue descubierto el 4 de febrero por astrónomos en el Catalina Sky Survey (CSS) detalló la NASA.

Two asteroids, one week. The 1st of this week’s close-approaching asteroids happened Feb. 6 at 3:10pm ET at a distance of ~114,000 miles. The 2nd asteroid will safely pass by Earth on Fri. at 2:30pm at a distance of ~39,000 miles. Get the details: https://t.co/pBqMPxgYuW pic.twitter.com/XHG9rMi9Kb

— NASA (@NASA) February 7, 2018