Por: Héctor Jiménez/@Hectorjjmm

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- De un momento a otro, cambia el ánimo. La rechifla se convierte en aplausos. Los Ángeles Azules se apoderan del escenario del Teatro del Pueblo en la segunda noche de la Expo Fiesta Michoacán 2017.

Cuatro llamaradas de fuego salen del escenario. Se encienden las seis pantallas verticales. Los Ángeles Azules comienzan los primeros sonidos cumbiancheros de entre su repertorio de más de 30 años de carrera.

Cumbia, cumbia mexicana y cumbia sonidera, así es como se clasifica la música de la agrupación proveniente de Iztapalapa. Sea lo que sea, pone a la gente a bailar enseguida.

En sus últimos años, Los Ángeles Azules han apostado a unificar los géneros y las clases sociales. Han tocado en el festival de rock Vive Latino y colaborado con Ximena Sariñana, Kinky y el Instituto Mexicano del Sonido.

Observan que, sin embargo, esta noche su público michoacano está dividido. “¡Arriba los de atrás!, ¡arriba los de adelante!”, gritan los vocalistas ante una multitud separada por una valla metálica.

No importa, todos bailan.

El primer gran momento de la noche llega con “El listón de tu pelo”. Un tema que la gente reconoce y celebra.

A continuación, desde las bocinas del escenario una voz presume: “Esto sí es cumbia… lo demás, quién sabe”. Es una de las características de la agrupación, añadir frases que no forman parte de la letra de la canción.

Los músicos se combinan con su público. Le piden a la gente que baile y no se preocupe por mañana, que al fin de al cabo es domingo, no hay clases y no hay trabajo. Hacen que un montón de personas suban al escenario con la promesa: “Hoy van a bailar con Los Ángeles Azules”.

Otro gran momento llega con “Toma que toma”. Los Ángeles Azules ya han tocado por cerca de una hora. El frío comienza a sentirse en los terrenos de Charo, en las afueras de Morelia. El público sigue separado por la valla. Todos bailan. Sin embargo, los adelante pueden hacerlo mejor; tienen más espacio, pueden dar vueltas.