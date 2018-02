Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde vehículos híbridos hasta todo terreno, en el primer mes del año se han lanzado nueve modelos en el mercado mexicano, más que en enero del 2017, donde se estrenaron cinco autos, según datos del portal especializado Autocosmos.

El mercado nacional es uno de los más atractivos para la industria automotriz. A nivel mundial, México ocupa el puesto décimo segundo en el “Registro o ventas de vehículos nuevos de todo tipo” (“Registrations or sales of new vehicles – all types”), listado que realiza la Organización Internacional de Constructores de Automóviles.

Según datos de la organización, en México se registran ventas por un monto de 1,647,723 unidades, valor más alto que en países como España o Turquía e incluso por encima del total de ventas en todo el continente africano (1,314,463).

Respecto a las nuevas opciones de vehículos, en enero/2018 se han estrenado tres SUV (vehículo utilitario deportivo), dos hatchback, dos de gama alta, un sedán y un vehículo 4X4.

Toyota y Peugeot han sido las automotrices que han estrenado más vehículos, con dos cada una: los Toyota C-HR 2018 y Prius C 2018, así como los Peugeot 2008 y 5008. Además, Jeep estrenó la Wrangler 2018; Seat, el Ibiza 2018; Infiniti, el QX80 2018, Honda, el Accord 2018, y Audi lanzó el Q5 Security.

Con información de revistaneo.com

APMA