Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Floyd “Money” Mayweather es uno de los boxeadores más polémicos de la historia por su exagerado estilo de vida y porque simplemente el deporte le ha dejado mucho dinero, tanto que incluso ha llegado a tirarlo.

Pero tener tanto dinero y tanta fama no es tan sencillo, pues el pugilista ha tenido que contratar un “enorme” equipo de seguridad que lo acompaña a todos lados en la vía pública. Lo peculiar de todo esto es que los hombres hacen ver a Mayweather como un pequeño.

Son cuatro guaruras los que acompañan al boxeador a todos lados y sus estaturas y pesos son imponentes: Uno de ellos mide 2.12 metros y pesa 195 kilos; otro mide 2.06 metros y pesa 172 kilos, uno más mide 1.95 metros y pesa 181 kilos y el más chico de ellos mide 1.89 metros y pesa 117 kilos. Floyd mide 1.73 metros y pesa 68 kilos.

El peso total de los cuatro guardaespaldas es de 667 kilogramos y forman literalmente uno enorme muro que rodea al “Money” Mayweather.

Incluso durante una de las presentaciones para promocionar su pelea contra Conor McGregor, Mayweather ordenó a sus guardaespaldas que se fueran contra el irlandés, sin embargo éste también tiene equipo de seguridad.

Scuffle broke out at yesterday’s #MayMacWorldTour press conference after Mayweather called his body guards to ‘form Voltron.’ pic.twitter.com/uLmC1Lq8Mk

— MMAFighting.com (@MMAFighting) 14 de julio de 2017