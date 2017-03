Por: axelsip7

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La plataforma de streaming más popular de internet vuelve con más contenido para el mes de abril. Llegara la segunda parte de The Get Down, la tercera temporada de Better Call Saul y a finales de mes podremos disfrutar de la primera serie original española de Netflix, un drama de época llamada Las chicas del cable, que parece muy interesante gracias a un gran equipo de producción y su elenco estelar.

Además, la popular serie The Walking Dead llega a Netflix con su sexta temporada. En cuanto a películas, aunque Ex Machina no es un clásico moderno, sin duda es una excelente elección para los amantes de la ciencia ficción y los robots.

Para los más pequeños, Netflix estrenará El amanecer de los Croods y Muppets Most Wanted.

Aquí dejamos el catálogo completo de estrenos para abril:

Series

Bala Loca – 1 de abril

The Get Down (segunda temporada) – 7 de abril

The Walking Dead (sexta temporada) – 11 de abril

Better Call Saul (tercera temporada) – 11 de abril

Chelsea (segunda temporada) – 14 de abril

Girlboss (estreno) – 21 de abril

Bill Nye Saves The World (estreno) – 21 de abril

Las Chicas del Cable (estreno) – 27 de abril

Dear White People (estreno) – 28 de abril

Películas

Todo o Nada – 7 de abril

El Faro de las Orcas – 7 de abril

Sandy Wexler – 14 de abril

El Elegido – 14 de abril

118 Días – 14 de abril

Rock Of Ages – 15 de abril

Ex_Machina – 17 de abril

Castillo de Arena – 21 de abril

Tramps – 21 de abril

Fast & Furious 7 – 23 de abril

Rodney King – 28 de abril

Small Crimes – 28 de abril

Documentales

Louis C.K. 2017 – 4 de abril

Hot Girls Wanted: Turned On (primera temporada) – 21 de abril

Tales by Light – 21 de abril

Quién es JonBenét – 28 de abril

Niños

Peppa Pig (tercera y cuarta temporada) – 1 de abril

Muppets Most Wanted – 1 de abril

Anastasia – 7 de abril

El Amanecer de los Croods (tercera temporada) – 7 de abril

Seuss’ El Lórax: En Busca de la Trúfula Perdida – 10 de abril

El Show de Peabody y Sherman (cuarta temporada) – 21 de abril

