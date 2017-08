Por: Héctor Jiménez/@Hectorjjmm

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El director del Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita de Pátzcuaro, Raúl Calderón Gordillo, precisó que se tiene un avance del 70 por ciento en la revisión del acervo artístico del recinto, que presenta irregularidades como falta de recibos y permisos necesarios para exponer las obras.

“Hay muchísimas cosas que están malhechas. No sé si tendrá que hacerse una acción legal en cuanto a auditoría o contraloría, pero no hay recibos de obras de artistas y no hay cartas de autorización, lo cual es muy grave porque si el artista no nos autoriza exhibir su trabajo, moverlo y promoverlo pueden decirnos que la obra es intelectual y no había permiso”, explicó el director en entrevista colectiva.

De acuerdo con el funcionario que recibió su cargo a finales de 2016, dos especialistas están encargados del trabajo de documentación de las más de 2 mil obras del acervo del centro cultural, entre las que se encuentran piezas del artista mexicano recientemente fallecido José Luis Cuevas.

“No puede ser posible que se encuentren obras en la calle, sin registro, sin saber quién la hizo, por qué está allá, quién la tiene, por qué la venden en Día de Muertos en un puestito. Ese tipo de cosas se tienen que regular y establecer de forma transparente”, advirtió Calderón Portillo.

En relación al caso del maestro Cuevas, precisó que la cantidad de grabados realizadas por el artista en el taller del centro no corresponde a las piezas que actualmente se guardan en el acervo, por lo cual es necesario investigar si los familiares tienen el resto de las obras.

“Eso es lo que hay que registrar, porque obviamente ahora que murió el maestro la obra sube. Si nosotros teníamos 10 piezas de ese grabado y antes de que falleciera el maestro costaba 10 mil, ahora cuesta 20 mil o hasta 30 mil, entonces es una riqueza no sólo artística sino también económica”, señaló el director.

jcms