Por: Andrea Hernández/@andy_hermar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En busca de delimitar elementos para la construcción de una iniciativa de ley que proteja los derechos de los no fumadores, se realizó este lunes el Foro Estatal para la Armonización de la Ley de Protección de los no fumadores del estado de Michoacán.

En el marco de este evento, se resaltó la importancia de la implementación de estas normas debido a que más de 43 mil muertes anuales en el país están relacionadas al tabaquismo.

En Michoacán el panorama es aún más desalentador pues se registra 13.5 por ciento más de consumo de tabaco en estudiantes de secundaria que en el resto del país.

Es por ello que se impulsó la realización de este Foro que busca que todos los actores involucrados tomen conciencia de las consecuencias del tabaquismo y se regule la normativa en relación a su consumo, pues 11 estado han promulgado leyes locales para la designación de lugares libres del humo de tabaco.

Al pronunciar la declaratoria inaugural del encuentro, el secretario de gobierno, Adrián López Solís resaltó los avances en la cultura de no fumar, sin embargo dijo es un tema que debe atenderse continuamente para evitar que la Juventud se vea presa de ese hábito a través de la concientización de las implicaciones en materia de salud y sociales que esta adición conlleva.

Detalló que el compromiso que al respecto adquiere el estado es que “los resultados de esta espero se conviertan en elementos de una iniciativa de ley que proteja los derechos de los no fumadores”, aunque dijo la ley por si misma no será suficiente si no hay una conciencia social pues dijo no se trata de segregar a los fumadores sino de “ganar la batalla contra el uso del tabaco”.