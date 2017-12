Por: Adoración Araiza

Ecuador (Rasainforma.com).- La evolución de una especie completamente nueva en la naturaleza durante un tiempo real ha sorprendido científicos, este evento se ha logrado en solo dos generaciones de dicha especie.



Se trata de la especie del pinzón de Darwin, endémica de una pequeña isla llamada Daphne Major en Galápagos, a dicho descubrimiento los científicos lo han apodado “Big Bird”.



En la actualidad, existen al menos 15 especies de pinzones de Darwin en el mundo, todos registrados dentro de la isla, y han sido llamados así debido a que su diversidad ayudó al famoso naturalista Charles Darwin a descubrir su teoría de la evolución por selección natural; es decir, el cómo las mutaciones logran ayudar a las especies a adaptarse mejor a su entorno y procrearse por generaciones.

