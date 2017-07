Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Asciende a 150 millones de pesos el monto que organismos fiscalizadores observaron a la pasada administración de Juan Carlos Campo Ponce en Zitácuaro, informó el alcalde, Carlos Herrera Tello, quien exigió se apliquen medidas de reparación del daño.

La inhabilitación por dos años que el pasado viernes aprobaron diputados locales contra el priísta Juan Carlos Campos, no es proporcional al daño que generó al erario público, aseveró el mandatario.

Al recordar que Juan Carlos Campos no ha sido notificado sobre dicha inhabilitación, porque no se ha resuelto, el proceso de amparo que interpuso ante la justicia federal, hizo votos para no le otorguen ese beneficio.

Explicó que son 37 los procedimientos abiertos actualmente en las auditorías superiores de la federación y de Michoacán, por la Secretaría de la Contraloría estatal y la Contraloría municipal por presunto nepotismo, auto compras, falta de comprobaciones y desvío de recursos, en los que habría incurrido la gestión de Campos Ponce.

“La petición es que los órganos de fiscalización aceleren el paso para que a los zitacuarenses nos quede claro dónde están las irregularidades, y que se cuantifiquen”, subrayó.

Indicó que conforme a los hallazgos y la documentación que presentó a los órganos auditores, busca el fincamiento de 150 millones de pesos.

Lanzará Sistema Municipal Anticorrupción

Por otro lado, Herrera Tello adelantó que dentro de un mes implementará en Zitácuaro un sistema municipal anticorrupción, que contempla la incorporación de 17 ciudadanos para que estén vigilantes del trabajo que realizará la contraloría municipal.

