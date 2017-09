Por: Alma Martínez/@AGabrielaMtz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Existen las condiciones de gobernabilidad en el país para que en el 2018 se lleve a cabo un proceso electoral con tranquilidad, señaló Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación.

En rueda de prensa, reconoció que los pasados procesos electorales que se realizaron en el país para la elección de gobernadores y presidentes municipales, fueron un tanto atropellados por la seguridad interna de las entidades, por ello se comprometió a trabajar desde la federación para garantizar el proceso electoral del 2018.

“En el 15 y 16 hubo amenazas que decían que no se podrían realizar procesos electorales locales, estatales e incluso federales, y lo logramos con la razón, el dialogo y la ley, no veo por qué en el 2018 no pueda serlo” sentenció.

Dijo que tendrá que haber una corresponsabilidad entre los gobiernos estatales y la federación para garantizarle a la ciudadanía un proceso de elección de manera plena.

Osorio Chong, detalló que en el 2018 estarán en disputa tres mil 300 puestos de elección popular, por lo que se tendrá que garantizar la seguridad durante el proceso electoral que está a dos días de que dé inicio formalmente a nivel nacional.

“Imagínense el tamaño del proceso electoral que vamos a tener en 2018 y para que esto funcione bien no solo instituciones electorales, sino la forma de participar de candidatos, partidos y ciudadanos” acotó.

Con respecto a Michoacán, dijo que la federación trabajará en coordinación con el gobernador para enfrentar los grupos criminales que aún se encuentran en la zona y con ello poder garantizar el proceso electoral interno del estado.

Además descartó la posibilidad de aspirar a otro cargo público, como lo es la presidencia de la república, “decirles que la única promoción y difusión que estoy haciendo es como secretario de gobernación, es mi trabajo y los resultados del mismo, ese es mi compromiso en el servicio público federal y así lo acreditaré hasta el último día que tenga este cargo porque así lo definió el presidente Peña, no estoy en otra búsqueda más que mi trabajo” concluyó.

ljcr