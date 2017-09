Por: Ariana Castellanos

Inglaterra (Rasainforma.com).- La mañana de este viernes (madrugada de México) se registró una explosión en el metro de Londres que dejó al menos 22 heridos, según los últimos reportes.

Fue alrededor de las 08:20 horas (tiempo local) que en la estación del metro Parsons Green en la District Line un recipiente blanco que se encontraba al interior de una bolsa de supermercado explotó.

Los heridos fueron hospitalizados y no corren peligro mortal sin embargo algunos tienen quemaduras graves en la cara y extremidades.

Tras realizar las primeras investigaciones, la Policía Metropolitana de Londres confirmó que el explosivo tiene fabricación casera con temporizador. Testigos señalaron que vieron una “bola de fuego” al interior del tren.

I’m safe – just had to run for my life at #ParsonsGreen station – huge stamped, lots injured. Not sure why – fire/explosion mentioned. pic.twitter.com/zRvRPWOuzA

Además medios locales reportan que un segundo artefacto fue desactivado, además de que autoridades buscan a un hombre armado con un cuchillo.

La policía de Londres informó que pudo tratarse de un atentado terrorista y hasta el momento esa es la línea de investigación.

La primer ministro Theresa May convocó a una reunión urgente con el gabinete de emergencia Cobra y en su cuenta de Twitter señaló:

“Tengo presnte en mis pensamientos a los heridos de Parsons Green y a los servicios de emergencia que, una vez más, están respondiendo rápida y valientemente a este presunto suceso terrorista”, dijo May.

PM: My thoughts are with those injured at Parsons Green and emergency services who are responding bravely to this terrorist incident.

— UK Prime Minister (@Number10gov) 15 de septiembre de 2017