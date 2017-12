Ciudad de México (Boletín).- El gobernador Silvano Aureoles Conejo se reunió con un grupo de empresarios que operan a nivel nacional e integran el Consejo Coordinador Empresarial, a quienes expuso las ventajas competitivas con que cuenta Michoacán y por qué es conveniente establecer sus capitales en nuestro estado.

Acompañado del secretario de Desarrollo Económico, Jesús Melgoza Velázquez, ante las mujeres y hombres de negocios el mandatario michoacano aseguró que si bien Michoacán es tierra fértil para las inversiones, hoy son otras las condiciones con respecto a hace un par de años, ya que su gobierno ha enfocado los esfuerzos en generar y mantener condiciones de gobernabilidad, tránsito y seguridad, para que puedan tener certeza al establecer sus empresas.

Encabezados por Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, los asistentes escucharon del gobernador las cinco razones principales para invertir en Michoacán: por formar parte de la Zona Económica Especial Lázaro Cárdenas-La Unión; por tener uno de los puertos con mayor desarrollo y dinamismo del Pacífico mexicano; por su ubicación estrategia con conectividad global; por tener un sólido mercado de consumo, y por su capital humano y calidad de vida.

Mencionó que existen nueve reservas propiedad del Gobierno del Estado para el desarrollo de la industria, y que en los próximos meses estarán estableciéndose en la entidad capitales por alrededor de 2 mil millones de dólares, principalmente a cargo de Arcelor Mittal.

El titular de la Sedeco, Jesús Melgoza, fue el encargado de dar a conocer el paquete de incentivos fiscales que oferta el estado en conjunto con la Federación, la conectividad terrestre, marítima y aérea, entre otras ventajas.

Por otra parte, el Aureoles Conejo manifestó su interés de que, en la coyuntura que vive el país, en conjunto con el sector empresarial y productivo, así como la sociedad civil organizada, se pueda construir la Agenda de México, donde a partir de las propuestas y proyectos conjuntos, se generen empleos, oportunidades de crecimiento que hagan frente a la pobreza y desigualdad.

El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, reconoció la visión de estado del gobernador michoacano y que desde su liderazgo al frente de la Comisión de Zonas Económicas Especiales (ZEE), de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), ha mostrado una visión cercana al sector empresarial, de diálogo por un México moderno que brinde frutos.

“Es importante observar que un hombre de izquierda confíe que es en la empresa, el trabajo, la generación del empleo y la generación de valor a través de las empresas, como podemos sacar a México de la pobreza“, recalcó el empresario.

Cabe mencionar que en esta reunión se acordó el fomentar en Michoacán el Modelo Mexicano de Formación Dual, sistema inspirado en el modelo alemán, que vincula armónicamente la formación teórica y práctica alternando el aprendizaje en el aula y en el espacio de trabajo, el las escuelas de nivel medio superior.

En esta reunión también estuvieron presentes el secretario ejecutivo de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, Enrique Huesca Fernández; el presidente de Canacintra nacional, Enrique Guillén Mondragón; el vicepresidente de Concanaco Servytur, Ricardo Navarro Benítez; el presidente de CMIC, Gustavo Arballo Luján.

Además del presidente de Canaco Ciudad de México, Humberto Lozano Avilés; el presidente de Index, Federico Serrano Bañuelos; la presidenta de American Chamber of Commerce of México, Mónica Flores Barragán; el director general del Consejo Nacional Agropecuario y el ex director del mismo organismo, Luis Fernando Haro Encinas y Benjamín Grayeb Ruiz, respectivamente; entre otras empresarias y empresarios.

