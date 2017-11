Por: Cristian Ruiz/@crisruizr1

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Expositores de la décima edición de la Feria Nacional del Libro y la Lectura Michoacán comentaron que, por la falta de difusión y promoción del evento, sus ventas han sido de regulares a malas, a seis días que inició el evento.

A través de un recorrido realizado por los stands instalados en el Centro Cultural Clavijero, expositores comentaron que la afluencia de personas ha sido baja a comparación de otros años.

“He notado que este año ha estado baja la afluencia de personas, no sé a que se deba pero el fin de semana estuvo algo solo y es un poco triste porque hay personas que están a la espera de este tipo de eventos, no sé si sea por el cambio de sede o a la falta de información”, Samuel Malchan, de las editoriales Advance, Colofón y Los libros más pequeños del mundo.

“En nuestro caso las venta han ido de forma muy lenta, la afluencia de gente es poca, creo que hace falta difusión por la que hay es muy poca o también hemos visto que no mucha gente conoce del evento”, dijo Miguel Ángel García de editorial Silla vacía.

“Yo he tenido buena venta, a lo mejor es porque nuestra tirada como distribuidora es ofrecer libros desde 50 pesos para todo el público, pero si he escuchado de compañeros que no han vendido bien”, expresó Tomás Méndez de Distribuidora Fam.

A palabras de los entrevistados, el horario fuerte de la feria es después de 13:00 horas, pero entre las 16:00 la afluencia baja y pocas personas se hacen presentes en los eventos que se realizan como encuentros entre talleristas y presentaciones de libros.

“Cuando hay un poco más de gente es después del mediodía, pero ya la gran mayoría solo viene a ver o compra otro tipo de cosas como accesorios, estampas o separadores de libros”, comentó Karla Sandoval, vendedora de libros infantiles.

Entre los libros que mayor demanda reportan los vendedores se encuentran novelas clásicas, libros de superación personal, fábulas y textos de universidades participantes en las ramas de medicina, derecho y arquitectura.

ljcr