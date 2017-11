Por: Alina Espinoza

Estados Unidos (Rasainforma.com).- Este martes, la Academia de la Televisión aprobó de manera unánime la expulsión de por vida al productor Harvey Weinstein, quien es acusado por varias mujeres por acoso y abuso sexual, indicó la organización.

Este anuncio surge luego de que se reportara que Weinstein había contratado a investigadores privados y exespías para desacreditar a acusadoras y periodistas de las denuncias públicas en su contra.

Por lo que la decisión de la Academia se produce luego que más de 70 mujeres acusaran al productor por su conducta sexual inapropiada.

La Academia votó este martes para expulsar de la organización de por vida.

“La organización apoya a los que denuncian el acoso en todas sus formas y respalda a quienes se han visto afectados por este problema. Este comportamiento es perturbarte para el liderazgo de la Academia”, declaró en un comunicado.

Y no solo la Academia de la Televisión ha realizado estas medidas, pues la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas votó por quitar su membresía, BAFTAsuspendió su membresía y renunció al Producers Guild of America luego que la organización inició el proceso de sacarlo de sus filas, incluso fue despedido de The Weinstein Co.

Por otro lado, el productor de Hollywood se ha apoyado durante años en un equipo agresivo de abogados, acuerdos de confidencialidad, acuerdos financieros y todas sus tácticas para evitar que las mujeres lo denunciaran.

Para eso, aplicó a dos compañías de inteligencia, Kroll y Black Cube, en donde el último son un selecto grupo de veteranos de inteligencia élite israelíes.

Según el periodista Ronan Farrow, Weinstein inició a involucrar a las empresas en el 2016, para silenciar o asustar a sus acusadores y periodistas que investigaban su caso desde mucho tiempo.