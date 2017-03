Nueva Zelanda (Rasainforma.com/Redacción).- En una de las experiencias más magníficas que puedan vivir un terrenal y el universo, realizaron un vuelo de ocho horas para observar por la ventanilla del avión una vista extraordinaria.

Así es, un vuelo salió el jueves por la noche de Dunedin, en Nueva Zelanda, para volar cerca del Círculo Polar Antártico y permitir a los pasajeros mirar la Aurora Austral, el nombre que recibe este fenómeno en el hemisferio sur.

Es de mencionar que las auroras polares se forman cuando partículas solares interaccionan con el campo magnético de la Tierra.

El revoloteo fue idea del director del Museo Otago, el astrónomo Ian Griffin, luego de haber visto la Aurora Austral cuando voló como invitado en un avión de observación de la NASA.

El total de 134 asientos del Boeing 767 arrendado se vendieron en cinco días, y un hombre viajó desde España para disfrutar del vuelo.

Según información del Excélsior Griffin, dijo “creo que fue absolutamente fantástico”, “estábamos debajo…. Parece como si estuvieras mirando un río verde, veteado”.

This is the moon with an aurora 60 degrees south of Earth’s equator shot from #flighttothelights AKA @FlyAirNZ 1980 #aurora #auroraaustralis pic.twitter.com/aU0AayZq05

— Ian Griffin (@iangriffin) March 23, 2017