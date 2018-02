Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- Uno de los programas más utilizados para descargar archivos de Internet, uTorrent, ha puesto en peligro la seguridad informática de sus usuarios con su más reciente actualización, ya que debido a una falla, es vulnerable a ataques de los hackers.

Este programa es una de las aplicaciones preferidas de BitTorrent por los usuarios debido a su capacidad de descargar películas, series, música, o cualquier clase de archivo pesado, de una manera rápida, sencilla y, hasta ahora, segura.

Sin embargo, recientemente Travis Ormandy, analista de seguridad de Google Project Zero, equipo que se especializa en detectar vulnerabilidades informáticas, descubrió esta falla de uTorrent, que permite que cualquier pirata cibernético pueda inyectar malware en la computadora, que se ejecuta la próxima vez que se encienda el equipo.

Tras esto, los desarrolladores de uTorrent lanzaron un parche con el que aseguran se soluciona este problema. Sin embargo, Ormandy evidenció que éste no funciona, al denunciar públicamente que dicho parche no arreglo la falla de seguridad.

I just fixed the exploit and verified it still works. I would recommend asking BitTorrent to resolve this issue if you're affected, and it works in the default configuration so you probably are. Sigh.

— Tavis Ormandy (@taviso) February 20, 2018