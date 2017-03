Hoy se fue al cielo una de las personas más mágicas q he conocido en mi vida.Amiga, madre,guerrera.Te voy a extrañar,eres inolvidable, pero se que un día vas a ser una de las que me va a recibir en los confines del Señor Gracias por todo lo q me enseñaste. Te adoro ❤

