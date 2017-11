Por: Alina Espinoza

Estados Unidos (Rasainforma.com).- El representante Chase Ortega confirmó a través de su cuenta de Twitter, que el rapero neoyorkino Lil Peep falleció a los 21 años de edad.

Según TMZ, el artista habría fallecido por una sobredosis, pues en las últimas fotografías que subió el rapero, aparece drogándose. Lil Peep era conocido porque las letras de sus canciones hablaban de las drogas.

🐣👅fucc it Una publicación compartida de @lilpeep el 15 de Nov de 2017 a la(s) 5:39 PST

De acuerdo a la información de El País, el artista tenía más de 300 mil seguidores y sus vídeos sumaban cuatro millones de visualizaciones, y publicó en agosto su miniálbum de debut Come Over When You’re Sober.

Según The Independent, el joven murió horas antes del penúltimo concierto de su gira promocional del disco antes mencionado, y que sería en Tucson, Arizona.

Ante esta tragedia, diversos músicos reaccionaron en redes sociales; su amigo y colaborador Mikey Cortez también confirmó la noticia en su cuenta de Instagram.