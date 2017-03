Por: Andrea Hernández/@andy_hermar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario general del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM), Gaudencio Anaya Sánchez dijo considerar que aún no se tienen las condiciones para trabajar en la reforma integral a la ley Orgánica de la institución pues no se ha finiquitado la revisión contractual.

Recordó en entrevista que, en el caso particular del sindicato de académicos, al cumplirse el emplazamiento a huelga anunciado para el pasado 20 de febrero se anunció un plazo de 30 días para resolver las violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), antes de iniciar el diálogo en el tema de la reforma.

Y fue debido al anuncio de la realización de los Foros Universitarios para el Fortalecimiento de Pensiones y Jubilaciones que Anaya Sánchez señaló que es necesario primero culminar un proceso antes de iniciar otro.

“Se trata de dos temas muy importantes que no podemos empalmar, y para nosotros el tema contractual aún no se ha finiquitado porque aún no firmamos el contrato y hasta que suceda eso estaríamos en condiciones de pasar a un nuevo diálogo”, afirmó.

Refirió que a pesar de estar abiertos a recibir una invitación al diálogo por parte del rector Medardo Serna González en torno a la realización de los foros que iniciarán el próximo 16 de marzo, la postura del SPUM es no participar en ellos.