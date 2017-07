Por: Alma Martínez/@AGabrielaMtz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La falta de sensibilidad social en México no permite que el Nuevo Sistema de Justicia Penal pueda avanzar, faltan muchos años para que esto se pueda concretar, señaló Armando Ornelas Celis, presidente del Consejo Directivo de la Barra de Abogados en Michoacán.

Explicó que la falta de capacitación de los elementos que tiene el primer contacto con la víctima y el victimario no integran de manera adecuada los expedientes, lo que impide que se pueda mantener en prisión, y de ahí dijo se desata la cadena, ya que no se capacita de manera uniforme a todos aquellos que tiene relación directa con los involucrados en un delito.

“No se ve avance en el Nuevo Sistema de Justicia y no porque no funcione, sino que no existen los elementos suficientes para que se pueda dar tanto por los órganos garantes de justicia como la falta de cultura de denuncia de la ciudadanía, lo que impide que se mejor en el tema”, destacó el abogado.

El presidente de la Barra de Abogados detalló que no solo es cuestión de los que imparten la justicia, sino que la ciudadanía sigue con el mismo pensamiento: “El que no tranza no avanza” y esto impide que se pueda estar a la altura de otras países, es necesario que la población deje de violar aquellos pequeños preceptos como estacionarse en lugares prohibidos, dar dinero para que lo dejen ir, no respetar los límites de velocidad, entre otros temas, que por mínimo que es lo que impide el avance de la sociedad en temas de impartición de justicia.

Puntualizó que la falta de expedientes bien integrados da la facilidad a los jueces en dejar en libertad a los presuntos delincuentes, aunado a ello la falta de denuncia es lo que impide que se pueda detener a las personas que cometen un delito.

Ejemplificó el caso reciente del asaltante de una tienda de conveniencia donde horas después quedo en libertad, pese a que fue detenido en flagrancia, al no presentarse una denuncia en contra del sujeto hace que delinca, pero no solo pasa eso, dijo que de acuerdo al nuevo sistema si existiera un expediente bien integrado la persona pudiera ser procesada.

Mencionó que faltan muchos años para que se pueda concretar el Nuevo Sistema de Justicia Penal en Michoacán, enfatizó que es necesaria la capacitación para todos los entes que están involucrados en la impartición de justicia para poder obtener éxito en los casos.

