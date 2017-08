Por: Alina Espinoza

Ciudad de México (Rasainforma.com).- El grupo Linkin Park publicaron en sus redes sociales un homenaje que hicieron con el apoyo de sus fans, al vocalista Chester Bennington.

La idea inició el fin de semana pasado cuando el bajista de la agrupación Dave Farrellescribiera un mensaje en las redes sociales y pidió a los seguidores de la banda que compartieran imágenes que tuvieran de Bennington.

Después la agrupación juntaron los mensajes e imágenes compartidos e hicieron un collage que compartieron en las redes sociales bajo la etiqueta #RIPChester.



Cabe destacar, que esta semana, Coldplay realizó un tributo a Chester Bennington, quien a los 41 años se suicidó el día en que hubiera cumplido años su amigo Chris Cornell, vocalista y guitarrista de Soundgarden, quien se quitó la vida en mayo.

Durante el concierto que dieron en el Estadio MetLife, Nueva Jersey, Chris Martin realizó una versión de Crawling, canción de Linkin Park.

Por otro lado, los músicos de Linkin Park habían compartido un comunicado en donde expresaron que jamás podrían sustituir a su vocalista.

In the end, we want to hear this @linkinpark classic over and over again! 🤘🏻 #FBF#OneMoreLight World Tour tix -> https://t.co/Yt3oM9lQqO pic.twitter.com/A1S0j5DoFn

— Live Nation (@LiveNation) 14 de julio de 2017