Por: Ariana Castellanos

Estados Unidos (Rasainforma.com).- El narcotraficante Fausto Isidro Meza Flores, alias el “Chapo” Isidro es buscado por el Buró de Investigaciones Federales (FBI, por sus siglas en inglés), y por ello ofrece una recompensa de cinco millones de dólares por cualquier información que lleve a su captura.

Agentes antinarcóticos de Estados Unidos lo consideran “armado y peligroso“. De acuerdo con el oficio emitido por el FBI, Meza Flores fue un alto mando en la banda criminal de los Beltrán Leyva, era mano derecha de Alfredo Beltrán Leyva, quien ya fue detenido y sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos.

#WantedWednesday: #FBI & @StateINL announce $5 mil #reward for info leading to arrest & or conviction of Meza-Flores https://t.co/5mI2S5iYDW pic.twitter.com/bv8QoiPOtb

— FBI Washington Field (@FBIWFO) 27 de septiembre de 2017